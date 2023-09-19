УЕФА подозревает ПСЖ в мошенничестве с продажами футболистов в Катар

УЕФА тщательно проверит продажу «ПСЖ» Абду Диалло, Марко Верратти и Юлиана Дракслера в катарские клубы, сообщает французское издание L'Equipe.

Если организация докажет, что между владельцами парижан и катарскими клубами есть связь, «ПСЖ» не сможет включить эти продажи в свои расчеты, что может помешать избежать наказания за нарушение финансового Fair-play.

Напомним, «Аль-Духаиль» приобрел Абду Диалло за 15 миллионов евро, «Аль-Араби» – Марко Верратти за 45 миллионов евро, а «Аль-Ахли» – Юлиана Дракслера за 20 миллионов.