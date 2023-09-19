Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА подозревает ПСЖ в мошенничестве с продажами футболистов в Катар
Франция
19 сентября 2023, 14:56 | Обновлено 19 сентября 2023, 14:57
335
0

УЕФА подозревает ПСЖ в мошенничестве с продажами футболистов в Катар

Организация проверит переходы Диалло, Верратти и Дракслера

19 сентября 2023, 14:56 | Обновлено 19 сентября 2023, 14:57
335
0
УЕФА подозревает ПСЖ в мошенничестве с продажами футболистов в Катар
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА тщательно проверит продажу «ПСЖ» Абду Диалло, Марко Верратти и Юлиана Дракслера в катарские клубы, сообщает французское издание L'Equipe.

Если организация докажет, что между владельцами парижан и катарскими клубами есть связь, «ПСЖ» не сможет включить эти продажи в свои расчеты, что может помешать избежать наказания за нарушение финансового Fair-play.

Напомним, «Аль-Духаиль» приобрел Абду Диалло за 15 миллионов евро, «Аль-Араби» – Марко Верратти за 45 миллионов евро, а «Аль-Ахли» – Юлиана Дракслера за 20 миллионов.

По теме:
Хави Симонс мог оказаться в Манчестер Юнайтед
ТЕРЗИЧ: «У Боруссии есть все, чтобы начать ЛЧ с победы, обыграв ПСЖ»
Луис Энрике оценил шансы Мбаппе на победу в ЛЧ с ПСЖ
Юлиан Дракслер Абду Диалло Марко Верратти ПСЖ Аль-Ахли Доха Аль-Духаиль Аль-Араби УЕФА
Источник L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Футбол | 18 сентября 2023, 15:04 2
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам

Экс-лидер сборной Франции находится в шаге от бесславного ухода из футбола…

Известно, где сборная Украины проведет домашнюю игру с Северной Македонией
Футбол | 19 сентября 2023, 09:21 0
Известно, где сборная Украины проведет домашнюю игру с Северной Македонией
Известно, где сборная Украины проведет домашнюю игру с Северной Македонией

Встреча в Праге состоится на стадионе ФК «Спарта»

Йожеф САБО: «Буяльский играет непонятно в кого»
Футбол | 19.09.2023, 12:25
Йожеф САБО: «Буяльский играет непонятно в кого»
Йожеф САБО: «Буяльский играет непонятно в кого»
В команду требуется Product manager
Футбол | 19.09.2023, 11:34
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Футбол | 19.09.2023, 00:05
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
18.09.2023, 00:50
Теннис
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 41
Футбол
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
17.09.2023, 22:35 5
Другие виды
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 23
Футбол
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
18.09.2023, 19:00 67
Футбол
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем