Дарья Снигур – Елена Малыгина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире ITF W60 в Калдаш-да-Раинья
19 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) начнет выступления на турнире ITF 60 в Калдаш-да-Раинья.
В первом раунде соперницей украинки станет Елена Малыгина из Эстонии (№327 WTA). Время начала поединка – 14:20 по Киеву.
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Это будет первый матч между теннисистками.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Александры Корнеевой или Леа Бошкович.
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