Дарья Снигур – Елена Малыгина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) начнет выступления на турнире ITF 60 в Калдаш-да-Раинья.

В первом раунде соперницей украинки станет Елена Малыгина из Эстонии (№327 WTA). Время начала поединка – 14:20 по Киеву.

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Это будет первый матч между теннисистками.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Александры Корнеевой или Леа Бошкович.

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