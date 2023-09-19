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ITF
19 сентября 2023, 14:14 | Обновлено 19 сентября 2023, 15:25
443
1

Дарья Снигур – Елена Малыгина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире ITF W60 в Калдаш-да-Раинья

19 сентября 2023, 14:14 | Обновлено 19 сентября 2023, 15:25
443
1
Дарья Снигур – Елена Малыгина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

19 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) начнет выступления на турнире ITF 60 в Калдаш-да-Раинья.

В первом раунде соперницей украинки станет Елена Малыгина из Эстонии (№327 WTA). Время начала поединка – 14:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистками.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Александры Корнеевой или Леа Бошкович.

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Елена Малыгина Дарья Снигур смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Віталій Дубенський
Молодчинка! З перемогою! Єдине, чого не второпав, хто там десь поруч з кортом мати мовою агресора гнув? Наче паралельно ніяких матчів не було.
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