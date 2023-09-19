СУРКИС про уход Лонвейка: «Уехал после первой пролетевшей над базой ракеты»

Президент «Динамо» Игорь Суркис убежден, что у клуба сейчас нет другого выхода, кроме как рассчитывать на украинских футболистов.

«Бражко - талантливый парень, но того опыта у него пока нет. Он будет только прогрессировать, а мы должны давать дорогу молодым. Потому что легионеров не пригласить. Тот же Джастин Лонвейк. Мы заплатили деньги за него, дали хорошие условия, а после первой ракеты, пролетевшей над базой, он сказал, что оставаться тут не хочет».

«Не можем рассчитывать на легионеров, и в матче с «Ворсклой» вышли 11 украинцев. Справились», – сказал Суркис.