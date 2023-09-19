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  4. СУРКИС про уход Лонвейка: «Уехал после первой пролетевшей над базой ракеты»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 14:28 | Обновлено 19 сентября 2023, 15:36
2217
7

СУРКИС про уход Лонвейка: «Уехал после первой пролетевшей над базой ракеты»

На легионеров рассчитывать не приходится

19 сентября 2023, 14:28 | Обновлено 19 сентября 2023, 15:36
2217
7
СУРКИС про уход Лонвейка: «Уехал после первой пролетевшей над базой ракеты»
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Президент «Динамо» Игорь Суркис убежден, что у клуба сейчас нет другого выхода, кроме как рассчитывать на украинских футболистов.

«Бражко - талантливый парень, но того опыта у него пока нет. Он будет только прогрессировать, а мы должны давать дорогу молодым. Потому что легионеров не пригласить. Тот же Джастин Лонвейк. Мы заплатили деньги за него, дали хорошие условия, а после первой ракеты, пролетевшей над базой, он сказал, что оставаться тут не хочет».

«Не можем рассчитывать на легионеров, и в матче с «Ворсклой» вышли 11 украинцев. Справились», – сказал Суркис.

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Динамо Киев Джастин Лонвейк российско-украинская война Игорь Суркис
Источник Профутбол Digital
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K 12
Первый кто сьебался сейчас рассказывает про ракеты 
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+11
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Nosal Dmitriy
Сам сидит в Монако и рассуждает про ракеты.
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+6
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Первый Среди Равных
Ти сам поїхав з України після першої ракети, захопивши з собою родичів призовного віку і повні багажники кешу.
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+2
kadaad
Нужно на таких легионеров подавать в суд и требовать компенсации.
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-2
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Теннис
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