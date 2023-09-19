Катарина Завацкая – Астра Шарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№194 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Парме.

В первом раунде соперницей украинки станет Астра Шарма из Австралии (№148 WTA). Время начала поединка – 13:25 по Киеву.

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Это будет первый матч между теннисистками.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марины Бассольс или Аны Богдан.

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