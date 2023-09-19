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WTA
19 сентября 2023, 13:25 | Обновлено 19 сентября 2023, 13:26
381
0

Катарина Завацкая – Астра Шарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире WTA 125 в Парме

19 сентября 2023, 13:25 | Обновлено 19 сентября 2023, 13:26
381
0
Катарина Завацкая – Астра Шарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

19 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№194 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Парме.

В первом раунде соперницей украинки станет Астра Шарма из Австралии (№148 WTA). Время начала поединка – 13:25 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистками.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марины Бассольс или Аны Богдан.

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Астра Шарма Катарина Завацкая смотреть онлайн WTA Парма
Источник Sport.ua
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