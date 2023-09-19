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19 сентября 2023, 13:02 | Обновлено 19 сентября 2023, 13:54
508
0

Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Порту U-19

Начало встречи – в 14:00

19 сентября 2023, 13:02 | Обновлено 19 сентября 2023, 13:54
508
0
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Порту U-19
ФК Шахтер Донецк

19 сентября «Шахтер» U-19 проведет матч Юношеской лиги УЕФА с «Порту» U-19.

Встреча состоится на стадионе «Эдмунд-Пламбек» в Нордерштедте, начало в 14:00.

Состав «Шахтера» U-19: Кравец, Пушкарев, Башмарин, Огарков, Галонский, Янович, Лосенко, Цуканов, Ющенко, Глущенко, Демченко.

Запасные: Баглай, Шелекета, Бац, Кострица, Бундаш, Трифаненко, Гармаш.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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