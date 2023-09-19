Молодежные турниры19 сентября 2023, 13:02 | Обновлено 19 сентября 2023, 13:54
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Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Порту U-19
Начало встречи – в 14:00
19 сентября 2023, 13:02 | Обновлено 19 сентября 2023, 13:54
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19 сентября «Шахтер» U-19 проведет матч Юношеской лиги УЕФА с «Порту» U-19.
Встреча состоится на стадионе «Эдмунд-Пламбек» в Нордерштедте, начало в 14:00.
Состав «Шахтера» U-19: Кравец, Пушкарев, Башмарин, Огарков, Галонский, Янович, Лосенко, Цуканов, Ющенко, Глущенко, Демченко.
Запасные: Баглай, Шелекета, Бац, Кострица, Бундаш, Трифаненко, Гармаш.
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