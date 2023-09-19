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  4. Марта Костюк – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 сентября 2023, 11:58 |
388
0

Марта Костюк – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Гвадалахаре

19 сентября 2023, 11:58 |
388
0
Марта Костюк – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№42 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Во втором раунде соперницей украинки станет Алена Остапенко из Латвии (№16 WTA). Встреча начнется вторым запуском на корте Grandstand Caliente после матча Фернандес – Мертенс. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ангелины Калининой (№28 WTA) или Софии Кенин (№53 WTA).

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Марта Костюк смотреть онлайн WTA Гвадалахара Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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