Марта Костюк – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№42 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Во втором раунде соперницей украинки станет Алена Остапенко из Латвии (№16 WTA). Встреча начнется вторым запуском на корте Grandstand Caliente после матча Фернандес – Мертенс. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ангелины Калининой (№28 WTA) или Софии Кенин (№53 WTA).

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