Владислав Супряга остался без агента

По информации Sport.ua, Владислав Cупряга решил не продлевать контракт с агентской компанией GG11, устроившей в 2022 году аренду игрока в «Сампдорию». У игрока и его агентов разные взгляды на дальнейшее развитие карьеры.

Отметим, что GG11 – крупная итальянская компания. Ее клиентами являются наставник «Милана» Стефано Пиоли, вратарь сборной Италии и «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. В Украине компания представляет интересы Никиты Бурды, Александра Назаренко и Даниила Сикана.

С большой долей вероятности интересы Супряги будет представлять компания ProStar Вадима Шаблия.