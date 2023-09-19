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  4. Владислав Супряга остался без агента
Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 11:37 | Обновлено 19 сентября 2023, 11:38
1167
1

Владислав Супряга остался без агента

23-летний форвард «Динамо» прекратил сотрудничество с агентством GG11

19 сентября 2023, 11:37 | Обновлено 19 сентября 2023, 11:38
1167
1
Владислав Супряга остался без агента

По информации Sport.ua, Владислав Cупряга решил не продлевать контракт с агентской компанией GG11, устроившей в 2022 году аренду игрока в «Сампдорию». У игрока и его агентов разные взгляды на дальнейшее развитие карьеры.

Отметим, что GG11 – крупная итальянская компания. Ее клиентами являются наставник «Милана» Стефано Пиоли, вратарь сборной Италии и «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. В Украине компания представляет интересы Никиты Бурды, Александра Назаренко и Даниила Сикана.

С большой долей вероятности интересы Супряги будет представлять компания ProStar Вадима Шаблия.

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инсайд Владислав Супряга Динамо Киев
Источник Sport.ua
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