Капитан Порту ПЕПЕ: «Это мое 19-е участие в ЛЧ, но все вроде бы впервые»

Защитник «Порту» Пепе рассказал о своих ощущениях в преддверии старта Лиги чемпионов. Как известно, 19 сентября, в 1-м туре турнире «драконы» сыграют в Гамбурге с донецким «Шахтером».

«Нам важно показать, кто мы есть, наше мастерство и принести радость миллионам людей тем, что умеем делать лучше всего – играть в футбол. Все хотим играть в таком большом турнире, как Лига чемпионов, и представлять такой большой клуб, как «Порту». Уверен, мы готовы представлять клуб и страну.

До сих пор чувствую бабочки в животе, когда играет гимн ЛЧ. Люблю свою профессию, поэтому продолжаю ради нее отказываться от моментов с людьми, которых больше всего люблю. Это мое 19-е участие в ЛЧ, но все вроде бы впервые. Матч с «Шахтером» очень важен для нас. Чувствую ответственность носить футболку «Порту» в таком важном турнире, как Лига чемпионов», - признался 40-летний Пепе.

Матч «Шахтер» - «Порту» состоится сегодня, 19 сентября, начало – в 22:00 по киевскому времени.