Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 сентября 2023, 11:23 | Обновлено 19 сентября 2023, 11:53
447
0

Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Гвадалахаре

19 сентября 2023, 11:23 | Обновлено 19 сентября 2023, 11:53
447
0
Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

19 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Во втором раунде соперницей украинки станет София Кенин из США (№53 WTA). Встреча начнется вторым запуском на корте №1 после матча Джорджи – Букша. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки сыграли 7 матчей, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марты Костюк (№42 WTA) или Алены Остапенко(№16 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Марта Костюк – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определилась следующая соперница Калининой на турнире в Гвадалахаре
Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Гвадалахара София Кенин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Футбол | 18 сентября 2023, 22:26 37
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист

Великолепный дальний удар

Костюк стартовала на крупном турнире в Мексике, отдав сет 226-й ракетке
Теннис | 18 сентября 2023, 23:40 6
Костюк стартовала на крупном турнире в Мексике, отдав сет 226-й ракетке
Костюк стартовала на крупном турнире в Мексике, отдав сет 226-й ракетке

Марта в трех партиях обыграла Стэйси Фанг

Партнер Миколенко по Эвертону объяснил неудачи команды
Футбол | 19.09.2023, 09:32
Партнер Миколенко по Эвертону объяснил неудачи команды
Партнер Миколенко по Эвертону объяснил неудачи команды
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Футбол | 18.09.2023, 17:25
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Футбол | 18.09.2023, 15:04
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
19.09.2023, 00:59 1
Футбол
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 22
Футбол
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
17.09.2023, 22:35 5
Другие виды
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 41
Футбол
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
17.09.2023, 19:19 10
Футбол
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
17.09.2023, 08:23 4
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 6
Футбол
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем