Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Во втором раунде соперницей украинки станет София Кенин из США (№53 WTA). Встреча начнется вторым запуском на корте №1 после матча Джорджи – Букша. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

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Ранее девушки сыграли 7 матчей, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марты Костюк (№42 WTA) или Алены Остапенко(№16 WTA).

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