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WTA
19 сентября 2023, 11:08 | Обновлено 19 сентября 2023, 11:15
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Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Гвадалахаре

19 сентября 2023, 11:08 | Обновлено 19 сентября 2023, 11:15
150
0
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

19 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Во втором раунде украинка сыграет с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№23 WTA). Встреча начнется третьим запуском на корте Estadio Akron de Tenis после доигрыша матча Калиева – Таунсенд. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третий матч теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против седьмой сеяной Вероники Кудерметовой.

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Источник Sport.ua
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