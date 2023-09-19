Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Гвадалахаре
19 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.
Во втором раунде украинка сыграет с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№23 WTA). Встреча начнется третьим запуском на корте Estadio Akron de Tenis после доигрыша матча Калиева – Таунсенд. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.
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Это будет третий матч теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится против седьмой сеяной Вероники Кудерметовой.
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