Макаллистер назвал главную цель Ливерпуля на сезон

Полузащитник английского «Ливерпуля» Алексис Макаллистер рассказал, к чему будет стремиться команда, стартуя в новом сезоне в розыгрыше Лиги Европы.

«Мы намерены вернуть клуб в Лигу чемпионов. Мы стараемся идти шаг за шагом, а там будет видно, что приготовило нам будущее. Но, конечно, в «Ливерпуле», таком большом клубе, ты будешь стремиться бороться за все трофеи», – заявил Макаллистер.

Напомним, по итогам предыдущего сезона в Английской Премьер-лиге «Ливерпуль» финишировал вне топ-4 и не попал в Лигу чемпионов, а будет выступать в Лиге Европы.

21 сентября подопечные Юргена Клоппа сыграет в 1-м туре группового турнира Лиги Европы на выезде с командой ЛАСК.