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Англия
19 сентября 2023, 10:49 | Обновлено 19 сентября 2023, 10:56
81
0

Макаллистер назвал главную цель Ливерпуля на сезон

Аргентинец поделился планами

19 сентября 2023, 10:49 | Обновлено 19 сентября 2023, 10:56
81
0
Макаллистер назвал главную цель Ливерпуля на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Полузащитник английского «Ливерпуля» Алексис Макаллистер рассказал, к чему будет стремиться команда, стартуя в новом сезоне в розыгрыше Лиги Европы.

«Мы намерены вернуть клуб в Лигу чемпионов. Мы стараемся идти шаг за шагом, а там будет видно, что приготовило нам будущее. Но, конечно, в «Ливерпуле», таком большом клубе, ты будешь стремиться бороться за все трофеи», – заявил Макаллистер.

Напомним, по итогам предыдущего сезона в Английской Премьер-лиге «Ливерпуль» финишировал вне топ-4 и не попал в Лигу чемпионов, а будет выступать в Лиге Европы.

21 сентября подопечные Юргена Клоппа сыграет в 1-м туре группового турнира Лиги Европы на выезде с командой ЛАСК.

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Алексис Макаллистер Лига Европы Ливерпуль Юрген Клопп
Источник ФК Ливерпуль
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