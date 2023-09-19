Другие новости19 сентября 2023, 10:24 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Важные события во всех видах спорта
19 сентября 2023, 10:24 |
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Во вторник, 19 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 Милан – Ньюкасл
22:00 Барселона – Антверпен
22:00 ПСЖ – Боруссия Дортмунд
22:00 Манчестер Сити – Црвена Звезда
1.01 – 15.00 – 19.00
22:00 Шахтер – Порту
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