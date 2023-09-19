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19 сентября 2023, 10:24 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября

Важные события во всех видах спорта

19 сентября 2023, 10:24 |
74
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 19 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Милан – Ньюкасл

Favbet 2.67 – 3.68 – 2.76

22:00 Барселона – Антверпен

Favbet 1.19 – 9.00 – 17.50

22:00 ПСЖ – Боруссия Дортмунд

Favbet 1.78 – 4.54 – 4.30

22:00 Манчестер Сити – Црвена Звезда

Favbet 1.01 – 15.00 – 19.00

22:00 Шахтер – Порту

Favbet 4.71 – 4.30 – 1.77

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Источник Sport.ua
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