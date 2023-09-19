СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября

Во вторник, 19 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Милан – Ньюкасл

2.67 – 3.68 – 2.76

22:00 Барселона – Антверпен

1.19 – 9.00 – 17.50

22:00 ПСЖ – Боруссия Дортмунд

1.78 – 4.54 – 4.30

22:00 Манчестер Сити – Црвена Звезда



1.01 – 15.00 – 19.00

22:00 Шахтер – Порту

4.71 – 4.30 – 1.77