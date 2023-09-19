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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 03:40 | Обновлено 19 сентября 2023, 03:43
65
0

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «В Шахтере есть игроки высокого качества»

Тренер «Порту» – об игре 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против украинской команды

19 сентября 2023, 03:40 | Обновлено 19 сентября 2023, 03:43
65
0
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «В Шахтере есть игроки высокого качества»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау рассказал, что он думает о донецком «Шахтере» накануне старта в Лиге чемпионов.

«Шахтер» – это достаточно сильная команда. Да, они сталкиваются с трудностями в Украине, но трудности нас мотивируют и заставляют стараться больше. Мы солидарны с Украиной. Возможно, это уже не та команда, которая была раньше, но они очень мотивированы. У них есть игроки высокого качества, поэтому не стоит их недооценивать. Я всегда говорю, что не стоит недооценивать ни одну команду, с которой мы играем. Как сказал Пепе, мы здесь, чтобы представить нашу страну и сыграть хорошо.

Тактика игры? Не могу раскрыть все карты. Я думаю, вы меня поймете, ведь в каждой профессии есть нюансы, которые нельзя раскрывать. Все увидите на поле. У нас есть стратегия, которая будет претворяться в жизнь завтра на поле.

Что касается «Барселоны», то могу сказать, что наша группа достаточно сбалансирована. Каждый соперник силен. Я знаю также силу команды из Бельгии. О силе «Шахтера» мы уже говорили. Поэтому я не выделяю кого отдельно. Все соперники достаточно сильны», – сказал Консейсау.

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Сержиу Консейсау Лига чемпионов Порту Шахтер Донецк Шахтер - Порту
Источник UA-Football
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