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Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 02:20 | Обновлено 19 сентября 2023, 02:22
18
0

Максим Задерака провел 150 матчей в УПЛ

За «Кривбасс» футболист сыграл 33 поединка

19 сентября 2023, 02:20 | Обновлено 19 сентября 2023, 02:22
18
0
Максим Задерака провел 150 матчей в УПЛ
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Как сообщает официальный сайт криворожского «Кривбасса», полузащитник команды Максим Задерака провел 150-й матч в Украинской Премьер-лиге.

Отмечается, что вингер провел за «Кривбасс» 33 поединка, в которых забил 5 голов. В текущем сезоне Задерака забил 2 гола в семи матчах.

Кроме «Кривбасса», вингер, выступавший также на позиции форварда, играл за донецкий «Металлург», каменскую «Сталь», «Александрию» и харьковский «Металлист 1925».

Напомним, что команда Задераки – «Кривбасс» – сейчас находится на втором месте Украинской Премьер-лиги после седьмого тура.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Максим Задерака
Источник ФК Кривбасс
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