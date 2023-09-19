Максим Задерака провел 150 матчей в УПЛ

Как сообщает официальный сайт криворожского «Кривбасса», полузащитник команды Максим Задерака провел 150-й матч в Украинской Премьер-лиге.

Отмечается, что вингер провел за «Кривбасс» 33 поединка, в которых забил 5 голов. В текущем сезоне Задерака забил 2 гола в семи матчах.

Кроме «Кривбасса», вингер, выступавший также на позиции форварда, играл за донецкий «Металлург», каменскую «Сталь», «Александрию» и харьковский «Металлист 1925».

Напомним, что команда Задераки – «Кривбасс» – сейчас находится на втором месте Украинской Премьер-лиги после седьмого тура.