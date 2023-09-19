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Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 01:36 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:43
97
0

Гол Бенито Ворскле стал юбилейным для Динамо

Нигериец забил 120-й гол киевлян полтавчанам

19 сентября 2023, 01:36 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:43
97
0
Гол Бенито Ворскле стал юбилейным для Динамо
ФК Динамо. Бенито

Гол нигерийца Бенито стал 120-м для «Динамо» в матчах с «Ворсклой» в чемпионатах Украины. 61 раз киевляне поражали ворота полтавчан дома и 59 – в гостях.

В УПЛ больше мячей одному сопернику забивал только «Шахтер» в поединках с «Мариуполем» 127.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ

Клуб

Соперник

Голы

Игры

Ср. рез.

Шахтер

Мариуполь

127

47

2,70

Динамо

Ворскла

120

56

2,14

Шахтер

Заря

119

49

2,43

Шахтер

Карпаты

118

54

2,19

Динамо

Черноморец

116

52

2,23

Шахтер

Ворскла

112

55

2,04

Динамо

Металлург З

110

45

2,44

Динамо

Мариуполь

110

46

2,39

Шахтер

Черноморец

108

53

2,04

Динамо

Заря

107

52

2,06

Шахтер

Металлург З

102

47

2,17

Шахтер

Таврия

101

46

2,20
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Источник Sport.ua
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