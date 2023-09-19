Гол Бенито Ворскле стал юбилейным для Динамо

Гол нигерийца Бенито стал 120-м для «Динамо» в матчах с «Ворсклой» в чемпионатах Украины. 61 раз киевляне поражали ворота полтавчан дома и 59 – в гостях.

В УПЛ больше мячей одному сопернику забивал только «Шахтер» в поединках с «Мариуполем» 127.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ