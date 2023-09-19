Гол Бенито Ворскле стал юбилейным для Динамо
Нигериец забил 120-й гол киевлян полтавчанам
Гол нигерийца Бенито стал 120-м для «Динамо» в матчах с «Ворсклой» в чемпионатах Украины. 61 раз киевляне поражали ворота полтавчан дома и 59 – в гостях.
В УПЛ больше мячей одному сопернику забивал только «Шахтер» в поединках с «Мариуполем» 127.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ
|
Клуб
|
Соперник
|
Голы
|
Игры
|
Ср. рез.
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
127
|
47
|
2,70
|
Динамо
|
Ворскла
|
120
|
56
|
2,14
|
Шахтер
|
Заря
|
119
|
49
|
2,43
|
Шахтер
|
Карпаты
|
118
|
54
|
2,19
|
Динамо
|
Черноморец
|
116
|
52
|
2,23
|
Шахтер
|
Ворскла
|
112
|
55
|
2,04
|
Динамо
|
Металлург З
|
110
|
45
|
2,44
|
Динамо
|
Мариуполь
|
110
|
46
|
2,39
|
Шахтер
|
Черноморец
|
108
|
53
|
2,04
|
Динамо
|
Заря
|
107
|
52
|
2,06
|
Шахтер
|
Металлург З
|
102
|
47
|
2,17
|
Шахтер
|
Таврия
|
101
|
46
|
2,20
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