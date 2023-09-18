ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Гамбурге перед матчем ЛЧ с Порту
Поединок 1-го тура Лиги чемпионов пройдет в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе»
Донецкий Шахтер под руководством Патрика ван Леувена в преддверии первого матча группового этапа с «Порту» провел тренировку на поле «Фолькспаркштадиона» в Гамбурге.
По регламенту УЕФА занятие было открыто для представителей медиа в течение 15 минут, поэтому в объектив камер попали разминка и игровые упражнения, которые выполняла команда. Затем сессия продолжилась за закрытой дверью и в общей сложности длилась около часа. Донецкая команда работала над тактикой и провела двустороннюю игру.
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Порту» состоится 19 сентября в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
💪 Готові! 🔜 Ліга чемпіонів ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 18, 2023
Усі фото з тренування «Шахтаря» в Гамбурзі напередодні матчу з «Порту» ⬇https://t.co/0FWlfucOYG#Shakhtar #UCL #ШахтарПорту pic.twitter.com/267ygTtmKo
📍 «Фолькспаркштадіон» 👊🏻 Готові до старту в Лізі чемпіонів! ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 18, 2023
Останні приготування «Шахтаря» напередодні зустрічі з «Порту».#Shakhtar #UCL #ШахтарПорту pic.twitter.com/cNnCuc4UVf
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