ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Гамбурге перед матчем ЛЧ с Порту

Донецкий Шахтер под руководством Патрика ван Леувена в преддверии первого матча группового этапа с «Порту» провел тренировку на поле «Фолькспаркштадиона» в Гамбурге.

По регламенту УЕФА занятие было открыто для представителей медиа в течение 15 минут, поэтому в объектив камер попали разминка и игровые упражнения, которые выполняла команда. Затем сессия продолжилась за закрытой дверью и в общей сложности длилась около часа. Донецкая команда работала над тактикой и провела двустороннюю игру.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Порту» состоится 19 сентября в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.