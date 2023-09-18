Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Гамбурге перед матчем ЛЧ с Порту
Лига чемпионов
18 сентября 2023, 23:15 | Обновлено 18 сентября 2023, 23:21
315
0

ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Гамбурге перед матчем ЛЧ с Порту

Поединок 1-го тура Лиги чемпионов пройдет в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе»

18 сентября 2023, 23:15 | Обновлено 18 сентября 2023, 23:21
315
0
ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Гамбурге перед матчем ЛЧ с Порту
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер под руководством Патрика ван Леувена в преддверии первого матча группового этапа с «Порту» провел тренировку на поле «Фолькспаркштадиона» в Гамбурге.

По регламенту УЕФА занятие было открыто для представителей медиа в течение 15 минут, поэтому в объектив камер попали разминка и игровые упражнения, которые выполняла команда. Затем сессия продолжилась за закрытой дверью и в общей сложности длилась около часа. Донецкая команда работала над тактикой и провела двустороннюю игру.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Порту» состоится 19 сентября в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
СТЕПАНЕНКО: «Хочется сказать, что мы выиграем 6 матчей и выйдем из группы»
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Црвена Звезда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту Патрик ван Леувен фото тренировка
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Динамо будет бороться за титул. Жаль, что УПЛ стала слабее»
Футбол | 18 сентября 2023, 19:38 17
Игорь СУРКИС: «Динамо будет бороться за титул. Жаль, что УПЛ стала слабее»
Игорь СУРКИС: «Динамо будет бороться за титул. Жаль, что УПЛ стала слабее»

Президент клуба оценил ситуацию в чемпионате

Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Футбол | 18 сентября 2023, 19:00 65
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу

Коллектив Виктора Скрипника лишь в единичных случаях приближался к чужой штрафной

Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Футбол | 18.09.2023, 15:04
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
ВИДЕО. Украинский матч. Довбик оформил первый ассист за Жирону
Футбол | 18.09.2023, 22:41
ВИДЕО. Украинский матч. Довбик оформил первый ассист за Жирону
ВИДЕО. Украинский матч. Довбик оформил первый ассист за Жирону
Рух получил трансферный бан от ФИФА
Футбол | 18.09.2023, 14:41
Рух получил трансферный бан от ФИФА
Рух получил трансферный бан от ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
18.09.2023, 15:33
Футбол
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
17.09.2023, 06:10
Другие виды
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
18.09.2023, 17:25 20
Футбол
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
17.09.2023, 16:11
Бокс
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 10
Другие виды
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 5
Футбол
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем