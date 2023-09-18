Крутых узнал первого соперника на челленджере в Сен-Тропе

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых узнал своего первого соперника в основной сетке челленджера во французском Сен-Тропе.

В первом круге Крутых сыграет против шведского теннисиста Элиаса Имера, который на прошлой неделе в составе сборной Швеции выступал в групповом этапе Кубка Дэвиса. Матч пройдет завтра, 19 сентября, и начнется около 15:00 по киевскому времени. Ранее Крутых и Имер между собой не играли.

В случае победы во втором круге соперником Алексея Крутых станет победитель матча между вторым номером посева, австрийцем Себастьяном Офнером и итальянским теннисистом Лукой Нарди. С ними украинский теннисист также ранее не играл.