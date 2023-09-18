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ATP
18 сентября 2023, 21:44 | Обновлено 18 сентября 2023, 21:52
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0

Крутых узнал первого соперника на челленджере в Сен-Тропе

Алексей Крутых сыграет с участником группового этапа Кубка Дэвиса 2023

18 сентября 2023, 21:44 | Обновлено 18 сентября 2023, 21:52
110
0
Крутых узнал первого соперника на челленджере в Сен-Тропе
Instagram (ФТУ). Алексей Крутых

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых узнал своего первого соперника в основной сетке челленджера во французском Сен-Тропе.

В первом круге Крутых сыграет против шведского теннисиста Элиаса Имера, который на прошлой неделе в составе сборной Швеции выступал в групповом этапе Кубка Дэвиса. Матч пройдет завтра, 19 сентября, и начнется около 15:00 по киевскому времени. Ранее Крутых и Имер между собой не играли.

В случае победы во втором круге соперником Алексея Крутых станет победитель матча между вторым номером посева, австрийцем Себастьяном Офнером и итальянским теннисистом Лукой Нарди. С ними украинский теннисист также ранее не играл.

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Алексей Крутых ATP Сен-Тропе Элиас Имер Себастьян Офнер
Источник Sport.ua
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