Крутых узнал первого соперника на челленджере в Сен-Тропе
Алексей Крутых сыграет с участником группового этапа Кубка Дэвиса 2023
Вторая ракетка Украины Алексей Крутых узнал своего первого соперника в основной сетке челленджера во французском Сен-Тропе.
В первом круге Крутых сыграет против шведского теннисиста Элиаса Имера, который на прошлой неделе в составе сборной Швеции выступал в групповом этапе Кубка Дэвиса. Матч пройдет завтра, 19 сентября, и начнется около 15:00 по киевскому времени. Ранее Крутых и Имер между собой не играли.
В случае победы во втором круге соперником Алексея Крутых станет победитель матча между вторым номером посева, австрийцем Себастьяном Офнером и итальянским теннисистом Лукой Нарди. С ними украинский теннисист также ранее не играл.
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