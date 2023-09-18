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Англия
18 сентября 2023, 21:28 |
919
1

Источник: Миколенко минувший сезон Эвертона провел с травмой

У игрока проблема с бедром

18 сентября 2023, 21:28 |
919
1
Источник: Миколенко минувший сезон Эвертона провел с травмой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

По информации журналиста Виктора Вацко, украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко практически со старта своей карьеры в Англии вынужден действовать с травмой.

У игрока были проблемы с бедром, которые создавали дискомфорт и мешали выступать на 100%. При этом врачи в Англии не могли понять, в чем проблема.

Однако летом Миколенко нашел специалиста, который решил проблему, но Виталий пропустил часть летней подготовки команды.

В минувшем сезоне футболист провел 35 матчей.

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Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу
Источник Вацко Live
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Микола Захарченко
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