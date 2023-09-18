Англия18 сентября 2023, 21:28 |
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Источник: Миколенко минувший сезон Эвертона провел с травмой
У игрока проблема с бедром
18 сентября 2023, 21:28 |
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По информации журналиста Виктора Вацко, украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко практически со старта своей карьеры в Англии вынужден действовать с травмой.
У игрока были проблемы с бедром, которые создавали дискомфорт и мешали выступать на 100%. При этом врачи в Англии не могли понять, в чем проблема.
Однако летом Миколенко нашел специалиста, который решил проблему, но Виталий пропустил часть летней подготовки команды.
В минувшем сезоне футболист провел 35 матчей.
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