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Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 20:55 | Обновлено 18 сентября 2023, 21:06
515
0

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте

Горняки после 7 туров имеют 17 очков из 21 возможного

18 сентября 2023, 20:55 | Обновлено 18 сентября 2023, 21:06
515
0
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
ФК Шахтер

18 сентября завершился 7-й тур Украинской Премьер-лиги.

«Шахтер» обыграл «Оболонь» (1:0) и упрочил лидерство. Горняки после 7 матчей имеют 17 очков из 21 возможных.

Второе место занимает «Кривбасс» (14 баллов), далее идут «Черноморец» и «Полесье» (по 12 пунктов).

«Динамо» после победы над «Ворсклой» (2:0) вышло на 7-е место, имея 9 очков из 12 возможных.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 7-го тура находятся «Верес» (4 балла) и «Минай» (3 пункта).

🏆 УПЛ. 7-й тур, 15–18 сентября

  • 🔹 15.09. 18:30. Металлист 1925 – Заря – 2:1
  • 🔹 16.09. 15:00. Черноморец – Полесье – 1:0
  • 🔹 16.09. 17:00. Шахтер – Оболонь – 1:0
  • 🔹 16.09. 19:00. Александрия – Минай – 1:1
  • 🔹 17.09. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Рух – 2:1
  • 🔹 17.09. 15:00. Днепр-1 – Колос – 1:1
  • 🔹 17.09. 17:00. Кривбасс – Верес – 2:1
  • 🔹 18.09. 17:00. Динамо Киев – Ворскла – 2:0

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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