ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал полузащитника в катарский клуб

Катарский клуб «Аль-Ахли» объявил о подписании полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера. Трансфер оценивается в 20 миллионов евро, а игрок получил контракт до лета 2025 года.

29-летний Дракслер перебрался в парижскую команду в 2017 году, однако стабильно заиграть на высоком уровне не сумел. Клуб отдавал его в аренду в «Бенфику». За ПСЖ Юлиан провел 198 матчей.

Ранее клуб продал в катарский «Аль-Араби» Марко Верратти.