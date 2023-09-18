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Франция
18 сентября 2023, 20:28 | Обновлено 18 сентября 2023, 21:14
1045
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал полузащитника в катарский клуб

Дракслер перебрался в Аль-Ахли

18 сентября 2023, 20:28 | Обновлено 18 сентября 2023, 21:14
1045
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал полузащитника в катарский клуб
ФК Аль-Ахли

Катарский клуб «Аль-Ахли» объявил о подписании полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера. Трансфер оценивается в 20 миллионов евро, а игрок получил контракт до лета 2025 года.

29-летний Дракслер перебрался в парижскую команду в 2017 году, однако стабильно заиграть на высоком уровне не сумел. Клуб отдавал его в аренду в «Бенфику». За ПСЖ Юлиан провел 198 матчей.

Ранее клуб продал в катарский «Аль-Араби» Марко Верратти.

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ПСЖ Юлиан Дракслер трансферы
Источник ФК Аль-Ахли
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