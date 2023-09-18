Франция18 сентября 2023, 20:28 | Обновлено 18 сентября 2023, 21:14
1045
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал полузащитника в катарский клуб
Дракслер перебрался в Аль-Ахли
18 сентября 2023, 20:28 | Обновлено 18 сентября 2023, 21:14
1045
0
Катарский клуб «Аль-Ахли» объявил о подписании полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера. Трансфер оценивается в 20 миллионов евро, а игрок получил контракт до лета 2025 года.
29-летний Дракслер перебрался в парижскую команду в 2017 году, однако стабильно заиграть на высоком уровне не сумел. Клуб отдавал его в аренду в «Бенфику». За ПСЖ Юлиан провел 198 матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 17 сентября 2023, 22:35 5
Украинка во второй раз подряд получила главный приз легкоатлетической серии
Футбол | 18 сентября 2023, 08:52 5
В матче ЛНЗ – «Рух» имела место результативная ошибка арбитра
Футбол | 17.09.2023, 20:42
Бокс | 18.09.2023, 13:32
Футбол | 18.09.2023, 17:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.09.2023, 19:19 10
17.09.2023, 11:26 37
18.09.2023, 15:33
16.09.2023, 21:32 11
17.09.2023, 21:59 5
17.09.2023, 00:32
17.09.2023, 16:11