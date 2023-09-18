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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Вратари изменятся. Готов поставить в ворота полевого»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 20:10 |
1323
1

Роман ГРИГОРЧУК: «Вратари изменятся. Готов поставить в ворота полевого»

Тренер считает, что грядут изменения в философии игры вратарей

18 сентября 2023, 20:10 |
1323
1
Роман ГРИГОРЧУК: «Вратари изменятся. Готов поставить в ворота полевого»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук считает, что вскоре тактические изменения могут привести к тому, что в воротах будут действовать полевые игроки.

«Вратари станут другими. И это случится в ближайшие 3-5 лет. Я вам говорю сейчас... Не то, что у нас плохие вратари, но я готов поставить в ворота полевого игрока. И вы такие примеры увидите через пару лет».

«Он будет в перчатках, но он будет не с философией вратаря, а с философией и умением играть ногами полевого футболиста. Я делаю анализ. Мы в такой ситуации не намного больше голов бы пропустили, в том сезоне так точно. Но в атаке играли бы лучше», – считает Григорчук.

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Черноморец Одесса Роман Григорчук
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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alex belogubko
ГРИ почему всё время ставишь Штогрина он же слабоват-есть другие игроки для усиления нападения тот же Вакула-Дада-Авагимян и другие --надо пригласить пару хороших атакующих игроков с 1-2 лиге а молодёжь ЧО не какая
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