Роман ГРИГОРЧУК: «Вратари изменятся. Готов поставить в ворота полевого»
Тренер считает, что грядут изменения в философии игры вратарей
Наставник «Черноморца» Роман Григорчук считает, что вскоре тактические изменения могут привести к тому, что в воротах будут действовать полевые игроки.
«Вратари станут другими. И это случится в ближайшие 3-5 лет. Я вам говорю сейчас... Не то, что у нас плохие вратари, но я готов поставить в ворота полевого игрока. И вы такие примеры увидите через пару лет».
«Он будет в перчатках, но он будет не с философией вратаря, а с философией и умением играть ногами полевого футболиста. Я делаю анализ. Мы в такой ситуации не намного больше голов бы пропустили, в том сезоне так точно. Но в атаке играли бы лучше», – считает Григорчук.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинскому вингеру отдали 3 балла из 10
Александер Чеферин заверил, что до окончания войны изменений не планируется