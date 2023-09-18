Роман ГРИГОРЧУК: «Вратари изменятся. Готов поставить в ворота полевого»

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук считает, что вскоре тактические изменения могут привести к тому, что в воротах будут действовать полевые игроки.

«Вратари станут другими. И это случится в ближайшие 3-5 лет. Я вам говорю сейчас... Не то, что у нас плохие вратари, но я готов поставить в ворота полевого игрока. И вы такие примеры увидите через пару лет».

«Он будет в перчатках, но он будет не с философией вратаря, а с философией и умением играть ногами полевого футболиста. Я делаю анализ. Мы в такой ситуации не намного больше голов бы пропустили, в том сезоне так точно. Но в атаке играли бы лучше», – считает Григорчук.