Юрий ВИРТ: «Шахтер не обречен, у Порту есть слабые места»

Бывший голкипер украинского «Шахтера» Юрий Вирт поделился мнениями в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против португальского «Порту».

– Конечно, что «Порту» – фаворит, это команда именитая, опытная, хорошо укомплектованная не только лучшими португальскими исполнителями, но и легионерами из Бразилии, Испании.

– Но ведь в составе «Шахтера» тоже хватает легионеров.

– Однако если в «Порту» это преимущественно, зрелые игроки, то в «Шахтере» – молодежь, которой еще нужно время, чтобы громко заявить о себе.

– По вашему мнению, какой результат будет считаться положительным для «горняков»?

– Каждое очко в Лиге чемпионов – весомое достижение. Главное завтра дончанам доказать, что актуальна старая истина: порядок бьет класс. Да, у гостей более квалифицированные исполнители, но ничего страшного в этом нет. Помнится, и в предыдущем розыгрыше, когда «Шахтер» возглавлял Игор Йовичевич, хватало экспертов, которые досрочно прятали его в групповом раунде Лиги чемпионов, а дончане до последнего претендовали на выход в следующий раунд. Вот почему «горнякам» нужно помнить, что это Лига чемпионов, что только максимальная концентрация, настроенность прыгнуть выше головы могут принести дивиденды. Да и не следует забывать, что уверенная игра в столь престижном турнире может помочь оказаться в поле зрения селекционеров более именитых клубов.

– Похоже, вы склоняетесь к тому, что завтра Шахтер будет действовать вторым номером?

– Да. «Порту» действует интенсивнее, лучше владеет мячом и будет многое зависеть от того, как номинальные хозяева будут встречать соперника на своей половине поля, насколько качественным будет отбор и если все будет в порядке, то могут надеяться на шанс у чужих ворот.

– «Порту» и «Шахтер» снова среди лидеров чемпионатов своих стран и объединит их неубедительно действующими при завершении атак.

– Здесь необходимо сделать одно существенное уточнение: уровень чемпионата Португалии значительно выше УПЛ. Но до стартового свистка арбитра шансы действительно у всех примерно равны. А уже потом на футбольном поле на первый план выходит исполнительское мастерство участников, домашние заготовки, мотивация, решение тренеров.

– А вас не беспокоит, что в составе «Шахтера» по разным причинам не будет ведущих защитников Матвиенко, Бондаря?

– Зато будут опытный Ракицкий, амбициозный новобранец Лемкин. Еще важнее, чтоб в опорной зоне обеспечили порядок Степаненко и Судаков. Меня больше беспокоит в какой спортивной форме Бондаренко, который из-за дисквалификации не имел игровой практики в УПЛ. Если будет надежный тыл, четкий прессинг в исполнении наших полузащитников, то увеличатся шансы на результативную контратаку. Тем более, что в «Шахтере» хватает мобильных игроков. Я не считаю, что «Шахтер» обречен, наконец, и «Порту» не выглядит командой без слабых мест.

Матч между Шахтером и Порту пройдет завтра, 19 сентября, в немецком Гамбурге и начнется в 22:00 по киевскому времени.