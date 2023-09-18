Ига СВЕНТЕК: «Главная цель – оставаться хорошим и воспитанным человеком»

Бывшая первая ракетка мира Ига Cвентек поделилась мыслями по поводу отношения к спортсменам и своей главной цели.

«Было бы хорошо, если бы к спортсменам относились, как к людям, а не как к машинам для добычи побед. Моя главная цель – оставаться хорошим и воспитанным человеком», – сказала Свентек.

Напомним, что в нынешнем сезоне Ига Свентек выиграла французский мейджор Ролан Гаррос и три турнира WTA. Еще два финала польская теннисистка проиграла.