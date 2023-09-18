WTA18 сентября 2023, 19:38 | Обновлено 18 сентября 2023, 19:39
233
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Ига СВЕНТЕК: «Главная цель – оставаться хорошим и воспитанным человеком»
Бывшая первая ракетка мира – об отношении к спортсменам и своей главной цели.
18 сентября 2023, 19:38 | Обновлено 18 сентября 2023, 19:39
233
1
Бывшая первая ракетка мира Ига Cвентек поделилась мыслями по поводу отношения к спортсменам и своей главной цели.
«Было бы хорошо, если бы к спортсменам относились, как к людям, а не как к машинам для добычи побед. Моя главная цель – оставаться хорошим и воспитанным человеком», – сказала Свентек.
Напомним, что в нынешнем сезоне Ига Свентек выиграла французский мейджор Ролан Гаррос и три турнира WTA. Еще два финала польская теннисистка проиграла.
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