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WTA
18 сентября 2023, 19:38 | Обновлено 18 сентября 2023, 19:39
233
1

Ига СВЕНТЕК: «Главная цель – оставаться хорошим и воспитанным человеком»

Бывшая первая ракетка мира – об отношении к спортсменам и своей главной цели.

18 сентября 2023, 19:38 | Обновлено 18 сентября 2023, 19:39
233
1
Ига СВЕНТЕК: «Главная цель – оставаться хорошим и воспитанным человеком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Бывшая первая ракетка мира Ига Cвентек поделилась мыслями по поводу отношения к спортсменам и своей главной цели.

«Было бы хорошо, если бы к спортсменам относились, как к людям, а не как к машинам для добычи побед. Моя главная цель – оставаться хорошим и воспитанным человеком», – сказала Свентек.

Напомним, что в нынешнем сезоне Ига Свентек выиграла французский мейджор Ролан Гаррос и три турнира WTA. Еще два финала польская теннисистка проиграла.

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Источник Polsat Sport
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