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Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 18:58 |
808
3

ЧИГРИНСКИЙ: «Ахметов мог бы построить арену в Киеве, но мечтает о Донецке»

Опытный футболист очень рад вернуться в Украину

18 сентября 2023, 18:58 |
808
3
ЧИГРИНСКИЙ: «Ахметов мог бы построить арену в Киеве, но мечтает о Донецке»
shakhtar.com. Дмитрий Чигринский

36-летний центральный защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский, который вернулся в стан «горняков» летом нынешнего года, рассказал о том, что очень рад вновь быть в Украине, а также подчеркнул, что президент «горняков» Ринат Ахметов мечтает вернуться в Донецк.

«С начала войны у меня внутри была эта дилемма, потому что я играл в футбол, делал то, что привык делать, чем занимался всю свою жизнь, но знал, что моя семья, мои родители находятся здесь, в Украине, и это совсем непросто».

«Когда у меня появился шанс вернуться, это было здорово. И, честно говоря, сейчас я чувствую себя очень счастливым и горжусь тем, что я здесь увидел: люди настолько сплочены, люди продолжают бороться, продолжают жить, они такие оптимистичные, такие смелые».

«Возвращение в Донецк? Это мечта президента [Рината Ахметова] и всех людей здесь, потому что с возможностями президента он мог бы построить в Киеве еще одну арену, стадион или что-то еще. Но мы знаем, откуда мы, и где наш дом», - сказал Чигринский.

Отметим, что завтра в немецком Гамбурге «Шахтер» сыграет матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Порту».

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Дмитрий Чигринский Ринат Ахметов Шахтер Донецк Шахтер - Порту российско-украинская война Донецк Киев
Источник Associated Press
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wojsergivan
Пусть напёрсточник в лондоне строит
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+3
FunnyCat_____
логичнее было бы в селе Счастливом, на месте школьного стадиона, как раз бы могла вместить  90%  болельщиков шахтера
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+3
Avaksi
Законно, не міг би
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+1
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