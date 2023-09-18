СТЕПАНЕНКО: «Военные смотрят футбол. Для них это глоток свежего воздуха»

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко накануне поединка 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24 дал интервью зарубежным журналистам, в котором сфокусировал внимание на сложностях, переживаемых украинским народом из-за преступной и варварской агрессии со стороны россии.

«Наши солдаты сражаются в боях, а мы сражаемся на спортивной арене. Так что это наш долг как граждан Украины. Когда мы сыграли вничью с Англией [9 сентября], я действительно получил много сообщений от военных. Они наблюдали за игрой фактически с поля боя – оттуда, где сейчас самая сложная ситуация. Они смотрят футбол, как только у них есть для этого возможность. Для них это как глоток свежего воздуха в сложившейся ситуации».

«Нам действительно трудно сравнивать себя с ними. У нас хорошие условия, мы играем в футбол, но наши ребята поддерживают нас во время войны».

«Моя бабушка каждый день связывается со своей сестрой, которая до сих пор живет в Великой Новоселке (поселок городского типа, в котором родился Степаненко – прим. ред.), в подвале. Это небольшой населенный пункт, но он полностью разрушен. И ближайшее село точно такое же. Я думаю, что, может быть, 10% людей все еще живут там, потому что, возможно, они не хотят уезжать, может быть, у кого-то нет возможности покинуть это место. Я не знаю, но это ад», - рассказал Степаненко.

Отметим, что матч «Шахтер» - «Порту» состоится завтра в немецком Гамбурге.