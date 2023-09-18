Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Лига чемпионов
18 сентября 2023, 18:45 | Обновлено 18 сентября 2023, 19:25
278
3

СТЕПАНЕНКО: «Военные смотрят футбол. Для них это глоток свежего воздуха»

Хавбек «горняков» рассказал, какую поддержку получает от наших защитников из ВСУ

18 сентября 2023, 18:45 | Обновлено 18 сентября 2023, 19:25
278
3
СТЕПАНЕНКО: «Военные смотрят футбол. Для них это глоток свежего воздуха»
shakhtar.com. Тарас Степаненко (в центре)

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко накануне поединка 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24 дал интервью зарубежным журналистам, в котором сфокусировал внимание на сложностях, переживаемых украинским народом из-за преступной и варварской агрессии со стороны россии.

«Наши солдаты сражаются в боях, а мы сражаемся на спортивной арене. Так что это наш долг как граждан Украины. Когда мы сыграли вничью с Англией [9 сентября], я действительно получил много сообщений от военных. Они наблюдали за игрой фактически с поля боя – оттуда, где сейчас самая сложная ситуация. Они смотрят футбол, как только у них есть для этого возможность. Для них это как глоток свежего воздуха в сложившейся ситуации».

«Нам действительно трудно сравнивать себя с ними. У нас хорошие условия, мы играем в футбол, но наши ребята поддерживают нас во время войны».

«Моя бабушка каждый день связывается со своей сестрой, которая до сих пор живет в Великой Новоселке (поселок городского типа, в котором родился Степаненко – прим. ред.), в подвале. Это небольшой населенный пункт, но он полностью разрушен. И ближайшее село точно такое же. Я думаю, что, может быть, 10% людей все еще живут там, потому что, возможно, они не хотят уезжать, может быть, у кого-то нет возможности покинуть это место. Я не знаю, но это ад», - рассказал Степаненко.

Отметим, что матч «Шахтер» - «Порту» состоится завтра в немецком Гамбурге.

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Источник Associated Press
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Burevestnik
поїхати і забрати бабусю ніколи, бо треба грати в УПЛ, ЛЧ ...
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-1
Billy Bons
Завсегдатай ночной клубной жизни Алексей: -"Наші солдати б'ються в окопах, а ми боремося на клубній арені". Как-то одинаково звучит, не правда ли?
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-1
Fitness.sports
Pôrn is cool!
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-2
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