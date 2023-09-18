Гарри КЕЙН: «От Баварии ждут побед во всех турнирах»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился ожиданиями от старта команды в новом сезоне Лиги чемпионов:

«Бавария» уже 11 лет или около того выигрывает чемпионат и брала Лигу чемпионов несколько лет назад. От нас ждут, что мы выиграем все турниры, в которых участвуем.

Думаю, в группе Лиги чемпионов всегда нужно двигаться от матча к матчу, а потом уже оценивать, в каком ты положении. Нужно хорошо начать. Хорошо начать в группе хочется всегда. Это задает тон всему остальному турниру».

В первом туре «Бавария» 20 сентября примет «Манчестер Юнайтед».