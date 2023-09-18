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  4. Гарри КЕЙН: «От Баварии ждут побед во всех турнирах»
Лига чемпионов
18 сентября 2023, 18:05 |
180
0

Гарри КЕЙН: «От Баварии ждут побед во всех турнирах»

Форвард «Баварии» – о старте команды в Лиге чемпионов

18 сентября 2023, 18:05 |
180
0
Гарри КЕЙН: «От Баварии ждут побед во всех турнирах»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился ожиданиями от старта команды в новом сезоне Лиги чемпионов:

«Бавария» уже 11 лет или около того выигрывает чемпионат и брала Лигу чемпионов несколько лет назад. От нас ждут, что мы выиграем все турниры, в которых участвуем.

Думаю, в группе Лиги чемпионов всегда нужно двигаться от матча к матчу, а потом уже оценивать, в каком ты положении. Нужно хорошо начать. Хорошо начать в группе хочется всегда. Это задает тон всему остальному турниру».

В первом туре «Бавария» 20 сентября примет «Манчестер Юнайтед».

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Гарри Кейн Бавария Лига чемпионов
Источник CBS Sports
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