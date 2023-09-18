Крутых вышел в основную сетку Челленджера в Сен-Тропе

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых вышел в основную сетку челленджера во французском Сен-Тропе.

В финале квалификации Крутых без проблем менее, чем за час обыграл французского теннисиста Микаила Алимли из 17-й сотни мирового рейтинга АТР. Украинец в двух сетах отдал всего три гейма, не позволив сопернику сделать ни одного брейк-пойнта, и доминировал во всех статистических показателях.

ATP Challenger 125, Сен-Тропе, хард, квалификация, финал

Алексей Крутых (Украина) – Микаил Алимли (Франция) – 6:1, 6:2.

Среди потенциальных соперников Алексея Крутых в первом круге основной сетки – лидер посева Уго Умбер, участники группового этапа Кубка Дэвиса 2023 Элиас Имер и Хайс Браувер, британец Лиам Броди, местные теннисисты Арольд Майо и Антуан Эскоффье, словак Лукаш Клейн или еще один победитель квалификации.