Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Крутых вышел в основную сетку Челленджера в Сен-Тропе
ATP
18 сентября 2023, 18:21 | Обновлено 18 сентября 2023, 18:23
322
0

Крутых вышел в основную сетку Челленджера в Сен-Тропе

Алексей Крутых легко обыграл француза Микаила Алимли

18 сентября 2023, 18:21 | Обновлено 18 сентября 2023, 18:23
322
0
Крутых вышел в основную сетку Челленджера в Сен-Тропе
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых вышел в основную сетку челленджера во французском Сен-Тропе.

В финале квалификации Крутых без проблем менее, чем за час обыграл французского теннисиста Микаила Алимли из 17-й сотни мирового рейтинга АТР. Украинец в двух сетах отдал всего три гейма, не позволив сопернику сделать ни одного брейк-пойнта, и доминировал во всех статистических показателях.

ATP Challenger 125, Сен-Тропе, хард, квалификация, финал

Алексей Крутых (Украина) – Микаил Алимли (Франция) – 6:1, 6:2.

Среди потенциальных соперников Алексея Крутых в первом круге основной сетки – лидер посева Уго Умбер, участники группового этапа Кубка Дэвиса 2023 Элиас Имер и Хайс Браувер, британец Лиам Броди, местные теннисисты Арольд Майо и Антуан Эскоффье, словак Лукаш Клейн или еще один победитель квалификации.

По теме:
Рейтинг ATP. Сачко и Крутых потеряли несколько позиций
Титул Киченок, сенсация от Украины, скандал Халеп, Пике убил Кубок Дэвиса?
Крутых уверенно победил на старте квалификации челленджера во Франции
Алексей Крутых
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Футбол | 18 сентября 2023, 17:25 10
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым

Анастасия Конопля раскрыла детали расставания с защитником «Динамо» Киев

Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Футбол | 17 сентября 2023, 19:00 25
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес

Дебютант прошлого сезона на данный момент поднялся на вторую строчку турнирной таблицы

Ястремская в напряженных двух сетах обыграла 437-ю ракетку в Гвадалахаре
Теннис | 18.09.2023, 01:10
Ястремская в напряженных двух сетах обыграла 437-ю ракетку в Гвадалахаре
Ястремская в напряженных двух сетах обыграла 437-ю ракетку в Гвадалахаре
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 18.09.2023, 17:29
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Футбол | 18.09.2023, 08:52
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
17.09.2023, 08:23 4
Футбол
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
17.09.2023, 19:19 10
Футбол
Сенсация – хорошо, но есть куда расти. Что ждёт Украину в Кубке Дэвиса?
Сенсация – хорошо, но есть куда расти. Что ждёт Украину в Кубке Дэвиса?
17.09.2023, 08:50 2
Теннис
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
17.09.2023, 00:46
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
17.09.2023, 00:32
Волейбол
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
17.09.2023, 16:11
Бокс
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
17.09.2023, 06:10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем