Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым

Жена Ефима Конопли Анастасия Конопля призналась, почему прекратила отношения с защитником «Динамо» Киев Денисом Поповым:

«Мы разные были. Темперамент тяжелый и у него, и у меня. Коммуникации не было адекватной. Были постоянные ссоры и так далее. Была сильная ревность. Не дай бог мне фото в купальнике – это все. Сейчас мы, конечно, не общаемся.

Его оскорбления, которые были в Интернете – это лишь малая часть, которую я слышала в свой адрес. Обида, что я с ним разошлась? Видимо, да, но я не понимаю, почему, потому что разошлись мы очень некрасиво с его стороны. Он, наверное, больше этого хотел.

Я никогда об этом не говорила, но когда я уже встречалась с Ефимом, он мне звонил. Он не знал, что мы встречаемся. Я не взяла трубку и заблокировала его. А потом через несколько недель я опубликовала фото с Ефимом».

Анастасия и Ефим поженились 9 марта 2022 года.