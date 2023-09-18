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  4. Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 17:25 | Обновлено 18 сентября 2023, 18:04
2238
5

Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым

Анастасия Конопля раскрыла детали расставания с защитником «Динамо» Киев

18 сентября 2023, 17:25 | Обновлено 18 сентября 2023, 18:04
2238
5
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
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Жена Ефима Конопли Анастасия Конопля призналась, почему прекратила отношения с защитником «Динамо» Киев Денисом Поповым:

«Мы разные были. Темперамент тяжелый и у него, и у меня. Коммуникации не было адекватной. Были постоянные ссоры и так далее. Была сильная ревность. Не дай бог мне фото в купальнике – это все. Сейчас мы, конечно, не общаемся.

Его оскорбления, которые были в Интернете – это лишь малая часть, которую я слышала в свой адрес. Обида, что я с ним разошлась? Видимо, да, но я не понимаю, почему, потому что разошлись мы очень некрасиво с его стороны. Он, наверное, больше этого хотел.

Я никогда об этом не говорила, но когда я уже встречалась с Ефимом, он мне звонил. Он не знал, что мы встречаемся. Я не взяла трубку и заблокировала его. А потом через несколько недель я опубликовала фото с Ефимом».

Анастасия и Ефим поженились 9 марта 2022 года.

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Ефим Конопля Денис Попов lifestyle Анастасия Гладун
Источник Анна Реброва
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Burevestnik
а шо з її губами?  бджоли покусати чи шо?  
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+4
Павло
Не дружина, а "естафетна паличка" 
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+2
Выталкиватель парашутистов
А футболисты Динамо говорят немного о другом... Ее поимели почти все игроки Динамо,хотя Попов это прекрасно знал, но почему-то решил что это не так важно... Но потом быстро прозрел... В этой ситуации - лучше поздно, чем никогда. Думаю, что и с Коноплей будет так-же...
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+1
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Андрей Залищук
губи робочі, ну це капец як на таке можна повестись
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0
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