Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Нужно понимать реалии по футболистам нашего возраста»
Сборная УКРАИНЫ
18 сентября 2023, 16:32 |
416
0

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Нужно понимать реалии по футболистам нашего возраста»

Главный тренер сборной Украины U-17 – о подготовке команды к квалификации Евро-2024.

18 сентября 2023, 16:32 |
416
0
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Нужно понимать реалии по футболистам нашего возраста»
УАФ. Владимир Езерский

Главный тренер сборной Украины U-17 Владимир Езерский рассказал о подготовке команды к квалификации Евро-2024.

«Прежде всего, я благодарен УАФ за то, что в такое время этот сбор вообще удалось провести. У нас были хорошие условия для полноценной работы.

Наша сборная готовится к квалификационному раунду чемпионата Европы, и нужно понимать нынешние реалии по футболистам нашего возраста и младшим. Трудно делать селекцию, оценивать готовность и уровень игроков, поскольку соревнования ДЮФЛ только начинаются, и происходит это преимущественно на региональном уровне. Поэтому я рад, что во время тренировочного процесса нам удалось провести четыре спарринга, они были очень полезны, поскольку в составах соперников также выступало немало кандидатов в нашу сборную.

Радует, что в этих матчах удалось задействовать не только футболистов «Динамо» и «Шахтера», но и других команд из разных регионов. И могу сказать, что минимум пять-шесть игроков из этого состава могут помочь сборной Украины в квалификационном раунде Евро.

Конечно, нам крайне не хватает таких встреч с ребятами. К примеру, сборная Германии этого возраста провела уже около 40 поединков, чуть меньше сыграла команда Финляндии. В то же время, мы понимаем реальность и пытаемся выходить из этой ситуации. По итогам прошедшего собрания мы должны правильно определиться с составом на официальные матчи, которые ждут наш коллектив уже в октябре», – сказал Езерский.

Матчи квалификации Евро-2024 в группе 3 пройдут с 15 по 21 октября в Лихтенштейне. Сборная Украины U-17 сыграет против команд Германии, Финляндии и хозяев соревнований.

По теме:
Сборная Украины U-17 в товарищеском матче обыграла Металлист 1925 U-19
Юношеская сборная Украины U-17 проиграла спарринг юниорам Шахтера U-19
Сборная Украины U-17 разгромила в спарринге сверстников из Днепра-1
сборная Украины по футболу U-17 Владимир Езерский Евро-2024 U-17
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Все действия Мудрика в матче Борнмут – Челси
Футбол | 18 сентября 2023, 13:08 1
ВИДЕО. Все действия Мудрика в матче Борнмут – Челси
ВИДЕО. Все действия Мудрика в матче Борнмут – Челси

Партнеры не реализовали много возможностей после удачных действий украинца

Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Футбол | 17 сентября 2023, 21:15 5
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси

Главный тренер считает, что украинцу необходимо больше времени

Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Футбол | 18.09.2023, 08:52
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Футбол | 17.09.2023, 21:59
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Президент УЕФА рассказал, как долго продлится бан для российского футбола
Футбол | 18.09.2023, 13:35
Президент УЕФА рассказал, как долго продлится бан для российского футбола
Президент УЕФА рассказал, как долго продлится бан для российского футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
18.09.2023, 15:33
Футбол
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
17.09.2023, 19:19 10
Футбол
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 37
Футбол
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
17.09.2023, 16:11
Бокс
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 7
Другие виды
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
17.09.2023, 00:32
Волейбол
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
17.09.2023, 22:35 5
Другие виды
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
17.09.2023, 00:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем