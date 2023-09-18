Нико Уильямс заинтересовал не только Барселону. Названы 2 клуба из Англии
«Ливерпуль» и «Астон Вілла» также следят за вингером «Атлетика»
Вингером баскского «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямсом интересуется не только каталонская «Барселона», сообщает испанское издание AS.
К гонке за 21-летним игроком, контракт которого истекает летом 2024 года, присоединились «Ливерпуль» и «Астон Вилла».
Но не факт, что Уильямс вообще покинет клуб. Президент «Атлетика» Йон Уриарте сказал:
«Нико, как и его семья, в том числе брат Иньяки, очень счастливы в Бильбао. Они любят «Атлетик», им нравится наш проект. Мы упорно работаем над тем, чтобы он остался в команде».
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