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  4. Нико Уильямс заинтересовал не только Барселону. Названы 2 клуба из Англии
Испания
18 сентября 2023, 16:42 |
347
0

Нико Уильямс заинтересовал не только Барселону. Названы 2 клуба из Англии

«Ливерпуль» и «Астон Вілла» также следят за вингером «Атлетика»

18 сентября 2023, 16:42 |
347
0
Нико Уильямс заинтересовал не только Барселону. Названы 2 клуба из Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Вингером баскского «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямсом интересуется не только каталонская «Барселона», сообщает испанское издание AS.

К гонке за 21-летним игроком, контракт которого истекает летом 2024 года, присоединились «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Но не факт, что Уильямс вообще покинет клуб. Президент «Атлетика» Йон Уриарте сказал:

«Нико, как и его семья, в том числе брат Иньяки, очень счастливы в Бильбао. Они любят «Атлетик», им нравится наш проект. Мы упорно работаем над тем, чтобы он остался в команде».

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Источник AS
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