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Англия
18 сентября 2023, 16:05 |
139
0

Наконец-то. Арсенал победил Эвертон на выезде впервые с 2017 года

Серия неудач «канониров» на «Гудисон Парк» закончилась

18 сентября 2023, 16:05 |
139
0
Наконец-то. Арсенал победил Эвертон на выезде впервые с 2017 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 17 сентября, лондонский «Арсенал» победил «Эвертон» со счетом 1:0. Матч проходил на домашнем стадионе «ирисок» – «Гудисон Парк».

«Канониры» одержали победу на поле «Эвертона» впервые с 2017 года – тогда команду еще возглавлял легендарный тренер Арсен Венгер. В составе Арсенала еще играли Пер Мертезакер, Петр Чех и Джек Уилшир, а за «Эвертон» голом отличился Уэйн Руни. Кстати, игра закончилась со счетом 5:2 в пользу «пушкарей».

В прошлом сезоне поражение на «Гудисон Парк» стало одной из причин того, почему «Арсенал» потерял первое место АПЛ.

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Арсенал Лондон Эвертон стадион Гудисон Парк Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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