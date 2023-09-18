Наконец-то. Арсенал победил Эвертон на выезде впервые с 2017 года

Вчера, 17 сентября, лондонский «Арсенал» победил «Эвертон» со счетом 1:0. Матч проходил на домашнем стадионе «ирисок» – «Гудисон Парк».

«Канониры» одержали победу на поле «Эвертона» впервые с 2017 года – тогда команду еще возглавлял легендарный тренер Арсен Венгер. В составе Арсенала еще играли Пер Мертезакер, Петр Чех и Джек Уилшир, а за «Эвертон» голом отличился Уэйн Руни. Кстати, игра закончилась со счетом 5:2 в пользу «пушкарей».

В прошлом сезоне поражение на «Гудисон Парк» стало одной из причин того, почему «Арсенал» потерял первое место АПЛ.