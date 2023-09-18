Киченок / Рус – Мирошниченко / Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матч первого круга парного разряда в Гвадалахаре
19 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 250 в Гвадалахаре в парном разряде.
В матче первого круга украинка в дуэте с Аранчей Рус из Нидерландов сразится против тандема Вероника Мирошниченко / Рената Сарасуа. Встреча начнется 5-м запуском на корте Grandstand Caliente. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
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В следующем раунде победительницы встречи сразится против третьего сеяного тандема Габириєла Дабровски / Эрин Рутлифф.
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