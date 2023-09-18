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WTA
18 сентября 2023, 15:22 | Обновлено 18 сентября 2023, 15:53
177
1

Киченок / Рус – Мирошниченко / Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матч первого круга парного разряда в Гвадалахаре

18 сентября 2023, 15:22 | Обновлено 18 сентября 2023, 15:53
177
1
Киченок / Рус – Мирошниченко / Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Людмила Киченок

19 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 250 в Гвадалахаре в парном разряде.

В матче первого круга украинка в дуэте с Аранчей Рус из Нидерландов сразится против тандема Вероника Мирошниченко / Рената Сарасуа. Встреча начнется 5-м запуском на корте Grandstand Caliente. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы встречи сразится против третьего сеяного тандема Габириєла Дабровски / Эрин Рутлифф.

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WTA Осака смотреть онлайн Аранча Рус Людмила Киченок Эрин Рутлифф
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
До чого тут фінал в Осаці, поправте.
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