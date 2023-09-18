Нападающий ПСЖ в январе может переехать в Англию

Английские «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» в январе могут попытаться подписать молодого нападающего «ПСЖ» Уго Экитике, сообщает издание Football Insider.

Клубы уже интересовались 21-летним французом летом, но до конкретных переговоров дело не дошло. Ранее сообщалось, что в Париже разочаровались в Уго, потому готовы продать его.

Уго Экитике присоединился к «ПСЖ» летом 2022 года на правах аренды с обязательным выкупом за 28.5 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 32 игры, 4 забитых мяча и 4 голевых передачи. Эти результаты далеки от тех, которые он показывал в «Реймсе» во время кампании 2021/22 – 10 голов и 4 ассиста в 24 матчах Лиги 1.