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Франция
18 сентября 2023, 15:39 | Обновлено 18 сентября 2023, 15:40
438
0

Нападающий ПСЖ в январе может переехать в Англию

«Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» интересуются Уго Экитике

18 сентября 2023, 15:39 | Обновлено 18 сентября 2023, 15:40
438
0
Нападающий ПСЖ в январе может переехать в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Английские «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» в январе могут попытаться подписать молодого нападающего «ПСЖ» Уго Экитике, сообщает издание Football Insider.

Клубы уже интересовались 21-летним французом летом, но до конкретных переговоров дело не дошло. Ранее сообщалось, что в Париже разочаровались в Уго, потому готовы продать его.

Уго Экитике присоединился к «ПСЖ» летом 2022 года на правах аренды с обязательным выкупом за 28.5 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 32 игры, 4 забитых мяча и 4 голевых передачи. Эти результаты далеки от тех, которые он показывал в «Реймсе» во время кампании 2021/22 – 10 голов и 4 ассиста в 24 матчах Лиги 1.

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Уго Экитике ПСЖ Вест Хэм Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник Football Insider
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