ХАВИ: «Барселоне не повезло с жеребьевкой ЛЧ в прошлом году»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от игры команду в Лиге чемпионов, которая начнется уже завтра, 18 сентября.

«В прошлом году нам не повезло с жеребьевкой, группа была очень сложной. В этом сезоне нужно доказывать, что мы не просто так здесь. Завтра мы сыграем против чемпиона Бельгии «Антверпена» (матч начнется в 22:00 по киевскому времени), это очень хорошая команда. Нужно доказать, что в Лиге чемпионов мы готовы конкурировать с кем угодно.

Игрокам легко, они с энтузиазмом готовятся к этому турниру. Мы обещаем болельщикам, что будем работать и жертвовать собой, чтобы подарить им удовольствие, как в матче с «Бетисом» (5:0).

Не думаю, что «Барса» потерял свой статус. Когда мы приезжали к «Баварии» и «Интеру», я замечал, что к нам относятся с уважением. Да, мы должны выигрывать больше, но в прошлом году мы победили в Ла Лиге. Нужно сделать шаг вперед в Лиге чемпионов, которую мы не выигрывали с 2015 года», – сказал Хави.

«Барселона» в нынешней ЛЧ в группе Н сыграет с «Антверпеном», «Порту» и донецким «Шахтером».