Дарвин ХЭМ: «Леброн Джеймс — величайший игрок в истории НБА»
Главный тренер «Лейкерс» считает главную звезду клуба лучшим игроком в истори
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм выразил мнение, что звёздный лёгкий форвард лос-анжелесского коллектива Леброн Джеймс является лучшим игроком всех времён и народов.
«Леброн – величайший игрок в истории НБА», – заявил Хэм.
Напомним, 38-летний Джеймс в минувшем сезоне помог своей команде дойти до финала Западной конференции НБА, где «Лейкерс» уступили будущему чемпиону, «Денверу». Форвард набирал 24,8 очка, делал 9,9 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру плей-офф.
Предстоящий сезон НБА станет для Джеймса уже 21-м в карьере. Баскетболист 19 раз участвовал в Матчах всех звёзд лиги, четыре раза становился чемпионом и четыре раза признавался MVP регулярных чемпионатов.
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