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  4. Ястремская / Френх – Доулхайд / Мухаммад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 сентября 2023, 14:13 |
184
0

Ястремская / Френх – Доулхайд / Мухаммад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Гвадалахаре

18 сентября 2023, 14:13 |
184
0
Ястремская / Френх – Доулхайд / Мухаммад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Даяна Ястремская

18 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.

В первом раунде украинка с полькой Магдаленой Френх сразится против дуэта Кэролайн Доулхайд / Эйжа Мухаммад. Встреча начнется третьим запуском на корте №2 после матча Данилина / Ян – Паркс / Викмаер. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч теннисисток.

В следующем раунде победительницы встречи сразится против четвертого сеяного тандема Сюко Аояма / Эна Сибахара.

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Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Гвадалахара Магдалена Френх Кэролайн Доулхайд Эйжа Мухаммад
Источник Sport.ua
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