Ястремская / Френх – Доулхайд / Мухаммад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Гвадалахаре
18 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.
В первом раунде украинка с полькой Магдаленой Френх сразится против дуэта Кэролайн Доулхайд / Эйжа Мухаммад. Встреча начнется третьим запуском на корте №2 после матча Данилина / Ян – Паркс / Викмаер. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.
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Это будет первый матч теннисисток.
В следующем раунде победительницы встречи сразится против четвертого сеяного тандема Сюко Аояма / Эна Сибахара.
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