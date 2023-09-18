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  4. ИСКО: «Реал был самой важной командой в моей карьере»
Испания
18 сентября 2023, 14:24 |
186
0

ИСКО: «Реал был самой важной командой в моей карьере»

Испанский футболист рассказал о временах в мадридском клубе

18 сентября 2023, 14:24 |
186
0
ИСКО: «Реал был самой важной командой в моей карьере»
Marca. Иско

Полузащитник «Бетиса» Иско рассказал об уходе из мадридского «Реала».

«Не чувствовал, что в последние годы в «Реале» ко мне относились несправедливо, хотя, думаю, я мог бы играть больше. Футбол сложен, важно уметь адаптироваться к любой ситуации. Я больше сосредоточен на том, что могу сделать, чтобы изменить ситуацию, чем на том, что могут сделать другие.

Мне бы хотелось получить тёплый приём от болельщиков на «Сантьяго Бернабеу», потому что «Реал» был самой важной командой в моей карьере, которую я всегда буду любить и уважать. Я всегда старался делать всё, что мог, хотя, возможно, мне следовало уйти раньше в связи с моей ситуацией в последнее время. Но из всего можно извлечь уроки», — сказал слова Иско.

Иско выступал в «Реале» с 2013 по 2022 год. Летом 2023 года Иско перешел в «Бетис» из «Севильи» в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Иско Бетис Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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