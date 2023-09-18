Марта Костюк – Стэйси Фанг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№42 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

В первом раунде соперницей украинки станет Стэйси Фанг из Канады (№226 WTA). Встреча начнется вторым запуском на корте №3 после матча Хантер – Шиманович. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

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Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против шестой сеяной Алены Остапенко.

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