Марта Костюк – Стэйси Фанг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Гвадалахаре
18 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№42 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.
В первом раунде соперницей украинки станет Стэйси Фанг из Канады (№226 WTA). Встреча начнется вторым запуском на корте №3 после матча Хантер – Шиманович. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
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Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против шестой сеяной Алены Остапенко.
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