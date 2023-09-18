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  4. Верес инициировал перенос времени начала кубкового матча с Шахтером
Кубок Украины
18 сентября 2023, 13:52 |
488
0

Верес инициировал перенос времени начала кубкового матча с Шахтером

Матч стартует в 17:00, а не в 13:00, как планировалось ранее

18 сентября 2023, 13:52 |
488
0
Верес инициировал перенос времени начала кубкового матча с Шахтером
ФК Верес.

Ровенский «Верес» инициировал перенос времени начала кубкового поединка с донецким «Шахтером».

Матч 1/8 розыгрыша Кубка Украины стартует в 17:00, а не в 13:00, как было запланировано ранее.

Напомним, будут играть команды на стадионе Авангард, во вторник, 26 сентября. Обладатель путевки в четвертьфинал определится по итогу одной игры.

Напомним, 23 августа, «Верес» в 1/16 розыгрыша национального кубка одолел «Эпицентр» из Каменца – Подольского со счетом 3:1 и прошел в следующую стадию турнира.

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Верес Ровно Шахтер Донецк Верес - Шахтер Кубок Украины по футболу
Источник ФК Верес
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