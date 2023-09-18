Фанаты Осасуны желали смерти Мэйсону Гринвуду

Вчера, 18 сентября, Мэйсон Гринвуд дебютировал за «Хетафе» в матче 5-го тура Примеры с «Осасуной» (3:2).

21-летний вингер вышел на поле на 77-й минуте матча. Болельщики гостей встретили Гринвуда скандированием, призывающим его умереть.

Футболист сыграл в своём первом официальном матче за полтора года. Через семь минут после выхода на поле он выполнил угловой, с которого «Хетафе» забил победный гол.

Гринвуд был отстранён из-за дела по избиению девушки. После того как игрока оправдали, «Манчестер Юнайтед» не решился вернуть англичанина в состав. 1 сентября Гринвуд отправился в аренду в «Хетафе» до лета 2024 года.