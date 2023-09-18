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Испания
18 сентября 2023, 12:51 | Обновлено 18 сентября 2023, 13:22
297
0

Фанаты Осасуны желали смерти Мэйсону Гринвуду

Футболист дебютировал за «Хетафе»

18 сентября 2023, 12:51 | Обновлено 18 сентября 2023, 13:22
297
0
Фанаты Осасуны желали смерти Мэйсону Гринвуду
Marca. Мэйсон Гринвуд

Вчера, 18 сентября, Мэйсон Гринвуд дебютировал за «Хетафе» в матче 5-го тура Примеры с «Осасуной» (3:2).

21-летний вингер вышел на поле на 77-й минуте матча. Болельщики гостей встретили Гринвуда скандированием, призывающим его умереть.

Футболист сыграл в своём первом официальном матче за полтора года. Через семь минут после выхода на поле он выполнил угловой, с которого «Хетафе» забил победный гол.

Гринвуд был отстранён из-за дела по избиению девушки. После того как игрока оправдали, «Манчестер Юнайтед» не решился вернуть англичанина в состав. 1 сентября Гринвуд отправился в аренду в «Хетафе» до лета 2024 года.

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Мейсон Гринвуд Хетафе Осасуна чемпионат Испании по футболу
Источник The Guardian
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