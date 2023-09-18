Шищенко сформировал новый тренерский штаб в Звягели

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер Сергей Шищенко определился со своими помощниками. Это Николай Гибалюк, тренер вратарей Сергей Сарана, тренер по физподготовке Олег Герман и тренер-аналитик Антон Филинский.

По информации нашего источника, хотя у «Звягеля» новый тренерский штаб, но задачи на сезон не изменились: завоевание путевки в Первую лигу.

Пока что «Звягель» занимает четвертое место, набрав 13 очков и имея игру в запасе.