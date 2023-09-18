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Украина. Вторая лига
18 сентября 2023, 11:36 | Обновлено 18 сентября 2023, 11:37
242
0

Шищенко сформировал новый тренерский штаб в Звягели

18 сентября в очередном туре Второй лиги Звягель будет принимать ФК Реал-Фарма

18 сентября 2023, 11:36 | Обновлено 18 сентября 2023, 11:37
242
0
Шищенко сформировал новый тренерский штаб в Звягели

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер Сергей Шищенко определился со своими помощниками. Это Николай Гибалюк, тренер вратарей Сергей Сарана, тренер по физподготовке Олег Герман и тренер-аналитик Антон Филинский.

По информации нашего источника, хотя у «Звягеля» новый тренерский штаб, но задачи на сезон не изменились: завоевание путевки в Первую лигу.

Пока что «Звягель» занимает четвертое место, набрав 13 очков и имея игру в запасе.

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Звягель Сергей Шищенко инсайд
Источник Sport.ua
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