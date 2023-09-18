Украина. Вторая лига18 сентября 2023, 11:36 | Обновлено 18 сентября 2023, 11:37
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Шищенко сформировал новый тренерский штаб в Звягели
18 сентября в очередном туре Второй лиги Звягель будет принимать ФК Реал-Фарма
18 сентября 2023, 11:36 | Обновлено 18 сентября 2023, 11:37
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Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер Сергей Шищенко определился со своими помощниками. Это Николай Гибалюк, тренер вратарей Сергей Сарана, тренер по физподготовке Олег Герман и тренер-аналитик Антон Филинский.
По информации нашего источника, хотя у «Звягеля» новый тренерский штаб, но задачи на сезон не изменились: завоевание путевки в Первую лигу.
Пока что «Звягель» занимает четвертое место, набрав 13 очков и имея игру в запасе.
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