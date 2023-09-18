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  4. Журналист: «Суркис совещался с Ярмоленко о трансфере Сидорчука»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 11:35 |
310
1

Журналист: «Суркис совещался с Ярмоленко о трансфере Сидорчука»

Журналист раскрыл детали трансфера Сидорчука в бельгийский «Вестерло»

18 сентября 2023, 11:35 |
310
1
Журналист: «Суркис совещался с Ярмоленко о трансфере Сидорчука»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис совещался с полузащитником команды Андреем Ярмоленко перед тем, как одобрить трансфер капитана «бело-синих» Сергея Сидорчука, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

«Суркис младший спросил будущего спортивного директора клуба Андрея Ярмоленко: «Ну что?», на что услышал: «Ну, да, надо, Сидорчук заслужил этот трансфер», – рассказал журналист.

Напомним, 5 сентября, стало известно, что Сергей Сидорчук перешел в «Вестерло». Игрок провел за «Динамо» 327 матчей и забил 21 гол. Выиграл три чемпионских титула, а также четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины.

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Игорь Суркис Динамо Киев Андрей Ярмоленко Сергей Сидорчук Вестерло трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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