Журналист: «Суркис совещался с Ярмоленко о трансфере Сидорчука»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис совещался с полузащитником команды Андреем Ярмоленко перед тем, как одобрить трансфер капитана «бело-синих» Сергея Сидорчука, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

«Суркис младший спросил будущего спортивного директора клуба Андрея Ярмоленко: «Ну что?», на что услышал: «Ну, да, надо, Сидорчук заслужил этот трансфер», – рассказал журналист.

Напомним, 5 сентября, стало известно, что Сергей Сидорчук перешел в «Вестерло». Игрок провел за «Динамо» 327 матчей и забил 21 гол. Выиграл три чемпионских титула, а также четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины.