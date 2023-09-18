Шахтер опубликовал заявку на игру с Порту

В воскресенье, 17 сентября, делегация «Шахтера» совершила 9-часовое путешествие из Украины в Германию. В полдень команда на автобусе выехала из Львова в польский Жешув, откуда перелетела в Гамбург.

В состав делегации вошли игроки и тренерский штаб первой команды, футболисты и наставники «Шахтера» U19, менеджмент клуба во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным.

Главный тренер «оранжево-черных» Патрик ван Леувен взял на матч с «Порту» 28 футболистов.

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский

Защитники: Став Лемкин, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий, Даниил Удод

Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Новатус Мироши, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси

Напомним, матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Порту» состоится 19 сентября в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

«Шахтер» U19 свой матч Юношеской лиги УЕФА с «Порту» U19 проведет также во вторник, в 14:00, на стадионе «Эдмунд-Пламбек» в Нордерштедте.