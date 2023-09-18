Барселона нашла замену Роберту Левандовски

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере центрального нападающего английского «Ньюкасла» Александра Исаака, сообщает издание Daily Mail.

Источник отмечает, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави является большим поклонником шведского страйкера. «Барселона» видит в Исааке потенциальную долгосрочную замену Роберту Левандовски, которому уже 35 лет.

Александр Исак перешел в «Ньюкасл» летом 2022 года за 70 миллионов евро. Клуб не отпустит его за меньшие деньги. Через год в команде 23-летний нападающий провел 31 матч, в которых отметился 12 голами и 3 ассистами.