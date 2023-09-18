Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Англия
18 сентября 2023, 10:31 | Обновлено 18 сентября 2023, 10:32
2258
0

Барселона нашла замену Роберту Левандовски

Александр Исак может покинуть «Ньюкасл»

18 сентября 2023, 10:31 | Обновлено 18 сентября 2023, 10:32
2258
0
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Исак

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере центрального нападающего английского «Ньюкасла» Александра Исаака, сообщает издание Daily Mail.

Источник отмечает, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави является большим поклонником шведского страйкера. «Барселона» видит в Исааке потенциальную долгосрочную замену Роберту Левандовски, которому уже 35 лет.

Александр Исак перешел в «Ньюкасл» летом 2022 года за 70 миллионов евро. Клуб не отпустит его за меньшие деньги. Через год в команде 23-летний нападающий провел 31 матч, в которых отметился 12 голами и 3 ассистами.

По теме:
Бывший полузащитник Металлиста не перейдет в Монцу
Журналист: «Суркис совещался с Ярмоленко о трансфере Сидорчука»
ПСЖ мог подписать Беллингема в прошлом году
Александер Исак Роберт Левандовски Барселона Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗИНЧЕНКО: «Все канониры с нетерпением ждут гимн Лиги чемпионов на Эмирейтс»
Футбол | 18 сентября 2023, 00:55 1
ЗИНЧЕНКО: «Все канониры с нетерпением ждут гимн Лиги чемпионов на Эмирейтс»
ЗИНЧЕНКО: «Все канониры с нетерпением ждут гимн Лиги чемпионов на Эмирейтс»

Украинский футболист «Арсенала» прокомментировал победу над «Эвертоном»

Фрэнк УОРРЕН: «Поединок Усик – Тайсон, уверен, состоится»
Бокс | 18 сентября 2023, 07:35 1
Фрэнк УОРРЕН: «Поединок Усик – Тайсон, уверен, состоится»
Фрэнк УОРРЕН: «Поединок Усик – Тайсон, уверен, состоится»

Промоутер – о вероятном бое украинского чемпиона против чемпиона из Великобритании

Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Футбол | 17.09.2023, 11:26
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Другие виды | 17.09.2023, 22:35
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Футбол | 17.09.2023, 20:42
Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Польши - чемпион Европы по волейболу 2023 года!
Сборная Польши - чемпион Европы по волейболу 2023 года!
17.09.2023, 00:34 2
Волейбол
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
17.09.2023, 21:15 5
Футбол
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
17.09.2023, 08:23 3
Футбол
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 11
Футбол
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
17.09.2023, 19:19 10
Футбол
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
16.09.2023, 15:58 13
Волейбол
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
16.09.2023, 12:55 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем