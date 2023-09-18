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  4. Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Ворскла – достаточно сильный и неудобный соперник»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 10:01 |
128
0

Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Ворскла – достаточно сильный и неудобный соперник»

Полузащитник «Динамо» поделился ожиданиями о следующем матче киевлян

18 сентября 2023, 10:01 |
128
0
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Ворскла – достаточно сильный и неудобный соперник»
УПЛ. Александр Андриевский

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский рассказал о подготовке к матчу 7-го тура УПЛ против «Ворсклы», а также поделился планами на текущий сезон.

– Саша, как провели паузу, которая была связана с матчами сборных?

– Да она как-то так быстро прошла, честно говоря. Я был дома на выходных, решал дела, собравшиеся во время активных разъездов. Смотрел матчи нашей сборной. С Англией, конечно, матч получился лучше, с Италией было тяжело, но ведь это Италия, все понимают. В конце концов у нашей сборной хорошие шансы выйти на Евро-2024, пусть и будет нелегко в дальнейших матчах.

– Сейчас вам играть против «Ворсклы» в чемпионате Украины. В каких кондициях команда подходит к этой игре?

– Отмечу, что «Ворскла» выиграла три подряд матча перед паузой в чемпионате, поэтому настроение на эту игру будет соответствующим. В общем, нам всегда непросто играть с «Ворсклой». Это достаточно сильный, неудобный соперник. Но физически мы хорошо готовы, постоянно работаем над этим компонентом на тренировках, подойдем к этой игре в хорошей форме.

– «Динамо» пока сыграло меньше всех матчей в текущем чемпионате. По-твоему, не выбили ли постоянные переносы команду из нужного тонуса?

– Это было правильное решение. Мы очень устали от многочасовых переездов. Физически было бы трудно успеть все. Однако, поскольку теперь мы не играем в еврокубках, думаю, у нас будет время, чтобы сыграть все перенесенные матчи еще в этом году.

– В то же время возвращается розыгрыш Кубка Украины. Несложно догадаться, что перед командой стоит задача выиграть этот титул. Насколько это будет непростым приключением для вас?

– Этим Кубок и интересен – все решается в одном матче. Аутсайдер может выбить победителя. Здесь не может быть легкомысленного настроения на каждого соперника. Потому что еще недавно «Агробизнес» выбивал «Шахтер» и это не единственный момент в нашей кубковой истории. Поэтому важно избегать недооценки соперника на любой стадии турнира.

– Ты известен своим мощным и точным дальним ударом. Ждать ли болельщикам от тебя голов в таком стиле этого сезона?

– Посмотрим. От такой идеи не отказываемся – будем бить. Так что, конечно, таких голов от меня стоит ждать.

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Александр Андриевский Динамо Киев Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Ворскла Кубок Украины по футболу
Источник УПЛ
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