В понедельник, 18 сентября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Лобановского состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и полтавская «Ворскла».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Динамо» занимает 11-е место с 6 очками после трех встреч. «Ворскла» идет на 7-й позиции, имея 9 пунктов после 5 игр.

Матч «Динамо» – «Ворскла» будет транслироваться на телеканалах «2+2» и «Динамо TV», а также в YouTube на каналах «Динамо» Киев и FootballHub.

Динамо – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция