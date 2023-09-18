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Чемпионат Украины
Динамо Киев
18.09.2023 17:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 09:09 | Обновлено 18 сентября 2023, 09:19
213
2

Динамо – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 сентября в 17:00 матч УПЛ

18 сентября 2023, 09:09 | Обновлено 18 сентября 2023, 09:19
213
2
Динамо – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В понедельник, 18 сентября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Лобановского состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и полтавская «Ворскла».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Динамо» занимает 11-е место с 6 очками после трех встреч. «Ворскла» идет на 7-й позиции, имея 9 пунктов после 5 игр.

Матч «Динамо» – «Ворскла» будет транслироваться на телеканалах «2+2» и «Динамо TV», а также в YouTube на каналах «Динамо» Киев и FootballHub.

Динамо – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Динамо - Ворскла Динамо Киев Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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serhiy
Правильно писати - Фк Партія регіонів - ригаловка кротяча ! 
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0
Alexander Киев
Правильно писати ФК ОПЗЖ - ФК Ворскла 
Вперед Полтава, вперед до перемоги над орками 
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-2
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