Брайнин выбыл из челленджера в Австрии, на котором сыграют Сачко и Молчанов

Десятая ракетка Украины Александр Брайнин проиграл итальянцу Марчелло Серафини в первом круге квалификации челленджера в австрийском Бад Вальтерсдорфе.

Матч прошел в упорной борьбе, оба спортсмена показали хорошее качество игры на подаче. Брайнин немного хуже отыграл на приеме. В первом сете украинец первым сделал брейк, но сразу отдал свою подачу, а вскоре Серафини сделал еще один брейк и выиграл сет. Также было и во втором сете: при счете 3:2 Брайнин сделал брейк, но сразу отдал свою подачу, а при счете 4:4 - еще одну, после чего итальянский теннисист на своей подаче выиграл матч.

Таким образом, Александр Брайнин завершил выступления на челленджере в Австрии, в котором сыграют еще двое украинских теннисистов. Виталий Сачко в первом круге основной сетки сыграет против третьего номера посева Жауме Мунара из Испании, а Денис Молчанов и казахстанец Андрей Голубев стали первыми сеянными в парном разряде, где их первыми соперниками будут испанцы Иньиго Сервантес и Ориоль Рока Баталья.

ATP Challenger 125, Бад Вальтерсдорф, грунт, квалификация, 1 круг

Марчелло Серафини (Италия, 11) – Александр Брайнин (Украина) – 7:5, 6:4