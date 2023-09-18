Брайнин выбыл из челленджера в Австрии, на котором сыграют Сачко и Молчанов
Александр Брайнин в квалификации проиграл Марчелло Серафини
Десятая ракетка Украины Александр Брайнин проиграл итальянцу Марчелло Серафини в первом круге квалификации челленджера в австрийском Бад Вальтерсдорфе.
Матч прошел в упорной борьбе, оба спортсмена показали хорошее качество игры на подаче. Брайнин немного хуже отыграл на приеме. В первом сете украинец первым сделал брейк, но сразу отдал свою подачу, а вскоре Серафини сделал еще один брейк и выиграл сет. Также было и во втором сете: при счете 3:2 Брайнин сделал брейк, но сразу отдал свою подачу, а при счете 4:4 - еще одну, после чего итальянский теннисист на своей подаче выиграл матч.
Таким образом, Александр Брайнин завершил выступления на челленджере в Австрии, в котором сыграют еще двое украинских теннисистов. Виталий Сачко в первом круге основной сетки сыграет против третьего номера посева Жауме Мунара из Испании, а Денис Молчанов и казахстанец Андрей Голубев стали первыми сеянными в парном разряде, где их первыми соперниками будут испанцы Иньиго Сервантес и Ориоль Рока Баталья.
ATP Challenger 125, Бад Вальтерсдорф, грунт, квалификация, 1 круг
Марчелло Серафини (Италия, 11) – Александр Брайнин (Украина) – 7:5, 6:4
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