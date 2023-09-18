Другие новости18 сентября 2023, 02:37 |
5
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 сентября
Важные события во всех видах спорта
18 сентября 2023, 02:37 |
5
0
В понедельник, 18 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Динамо – Ворскла
21:45 Ноттингем Форест – Бернли
22:00 Гранада – Жирона
ТЕННИС
09:00 Катерина Байндл – Ребекка Масарова
19:00 Марта Костюк – Стэйси Фунг
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 сентября 2023, 19:00 29
Дебютант прошлого сезона на данный момент поднялся на вторую строчку турнирной таблицы
Волейбол | 17 сентября 2023, 12:11 1
За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира
Футбол | 17.09.2023, 19:19
Футбол | 17.09.2023, 08:23
Футбол | 17.09.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.09.2023, 12:52 3
Футбол
17.09.2023, 00:46
17.09.2023, 21:59 2
16.09.2023, 19:45 3
16.09.2023, 00:37 4
17.09.2023, 06:10