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18 сентября 2023, 02:37 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 сентября

Важные события во всех видах спорта

18 сентября 2023, 02:37 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 18 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Динамо – Ворскла

Favbet 1.41 – 4.90 – 7.30

21:45 Ноттингем Форест – Бернли

Favbet 2.23 – 3.66 – 3.42

22:00 Гранада – Жирона

Favbet 2.89 – 3.56 – 2.58

ТЕННИС

09:00 Катерина Байндл – Ребекка Масарова

Favbet 2.61 – 1.50

19:00 Марта Костюк – Стэйси Фунг

Favbet 1.10 – 6.92

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Источник Sport.ua
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