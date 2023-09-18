СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 сентября

В понедельник, 18 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Динамо – Ворскла

1.41 – 4.90 – 7.30

21:45 Ноттингем Форест – Бернли

2.23 – 3.66 – 3.42

22:00 Гранада – Жирона

2.89 – 3.56 – 2.58

ТЕННИС

09:00 Катерина Байндл – Ребекка Масарова

2.61 – 1.50

19:00 Марта Костюк – Стэйси Фунг

1.10 – 6.92