Орлов не прошел квалификацию челленджера в Румынии

Четвертая ракетка Украины Владислав Орлов не смог обыграть немецкого теннисиста Кая Венельта в первом круге квалификации челленджера в румынском Сибиу.

Проиграв в упорной борьбе первый сет, Орлов смог отыграться в напряженном тай-брейке второй партии. Но в третьем сете при счете 3:3 украинский теннисист не смог выиграть гейм на своей подаче и этот брейк стал решающим – после него Венельт довел матч до своей победы.

Тем не менее Владислав Орлов свои выступления на челленджере в Румынии не заканчивает. Украинец заявлен на турнир в парном разряде, где его напарником будет итальянский теннисист Джанмарко Феррари, а их первыми соперниками – французы Жоффри Бланкано и Калвин Эмери.

ATP Challenger 75, Сибиу, грунт, квалификация, 1 круг

Кай Венельт (Германия) – Владислав Орлов (Украина, 7) – 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.