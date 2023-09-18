Крутых уверенно победил на старте квалификации челленджера во Франции
Алексей Крутых без проблем обыграл Евгения Карловского
Вторая ракетка Украины Алексей Крутых с уверенной победы начал свои выступления в квалификации челленджера во французском Сен-Тропе.
В первом круге Крутых без проблем обыграл Евгения Карловского. За час игры и два сета украинский теннисист отдал всего три гейма и не проиграл ни одной своей подачи, отыграв семь брейк-пойнтов.
В финале квалификации Алексей Крутых сыграет против французского теннисиста Микаэла Алимли, который в трех сетах обыграл итальянца Самуэля Руджери.
ATP Challenger 125 Сен-Тропе, хард, квалификация, 1 тур
Алексей Крутых (Украина) – Евгений Карловский – 6:1, 6:2
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