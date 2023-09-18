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ATP
18 сентября 2023, 02:01 | Обновлено 18 сентября 2023, 02:19
44
0

Крутых уверенно победил на старте квалификации челленджера во Франции

Алексей Крутых без проблем обыграл Евгения Карловского

18 сентября 2023, 02:01 | Обновлено 18 сентября 2023, 02:19
44
0
Крутых уверенно победил на старте квалификации челленджера во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых с уверенной победы начал свои выступления в квалификации челленджера во французском Сен-Тропе.

В первом круге Крутых без проблем обыграл Евгения Карловского. За час игры и два сета украинский теннисист отдал всего три гейма и не проиграл ни одной своей подачи, отыграв семь брейк-пойнтов.

В финале квалификации Алексей Крутых сыграет против французского теннисиста Микаэла Алимли, который в трех сетах обыграл итальянца Самуэля Руджери.

ATP Challenger 125 Сен-Тропе, хард, квалификация, 1 тур

Алексей Крутых (Украина) – Евгений Карловский – 6:1, 6:2

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Алексей Крутых
Источник Sport.ua
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